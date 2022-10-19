Kılıçdaroğlu: Yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği açılış töreninde yaptığı konuşmada halka seslenerek, “Yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim, Türkiye’yi kalkındıralım. Yetkiyi verin esnafın, sanayicinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yüzü gülsün. Endişeniz olmasın Türkiye’nin önü açık, açacak olan da sizsiniz” dedi.

Mehmet SERBES

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar alt geçidi ve Kent Meydanı Öğrenci Yurdu ile çeşitli alt yapı ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

“BİR YILDA YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

CHP’li belediyelerin yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımıza her zaman ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ diye söylüyorum. 20 yıldır yurt sorunun çözemediler. Allah nasip eder iktidara geldiğimizde bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Her anne baba oğlunu, kızını rahatlıkla yurtlara gönderecek gözü arkada kalmayacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik.

Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok. Karneleri seçim zamanı önünüze gelecek. Notları siz verip, iktidarını siz değiştireceksiniz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama 5’li çetelere hizmet edenleri alıp iktidarı değiştirin. Şimdi yeni ve güçlü bir Türkiye zamanı.”

“SÖZ VERİYORUZ BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“6 siyasi partiyi bir araya getiren demokrasidir, size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil, bizi bir araya getiren kimsenin yaşam tarzı ve inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak Türkiye’nin gündemi almamalıdır. Tabanlarını güçlü tutmaya çalışıyorlar ama tabanları çözülüyor. Onlar da gerçeği görüyorlar çünkü. Söz veriyoruz; bütün sorunlarını çözeceğiz.”

Fakirlik fukaralığın ne olduğunu yoksulluğun ne olduğunu, evladını aç yatıran annenin, üniversiteyi bitiren çocukları işsiz gezen annelerin babaların dramını biliyoruz. Ben 5’li çetenin adamı değilim. Ben sizlerin adamıyım. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek, bundan emin olmanızı istiyorum.

Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Gazeteciler ahlak kuralları çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Gençler bir twit attığında ‘acaba başım belaya girer mi?’ diye düşünmeyecek. Sevgili gençler sizin hayalleriniz, bu kardeşinizin hedefi olacak. Tamamını gerçekleştireceğiz.”



“YETKİYİ VERİN TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTELİM, KALKINDIRALIM”

“Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir” diyen Kılıçdaroğlu, “Kullandığınız cep telefonları dışarıdan geliyor oysa bunları biz üretmeliyiz. Yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim, Türkiye’yi kalkındıralım. Yetkiyi verin esnafın, sanayicinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yüzü gülsün… Endişeniz olmasın Türkiye’nin önü açık açacak olan da sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

ZEYDAN KARALAR’DAN KILIÇDAROĞLU İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI TEMENNİSİ

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “İnşallah Cumhurbaşkanlığında daha güzel günler göreceğiz” diye temennide bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, göreve geldiğinde gelirin dört katı üzerindeki borç yükü altındaki bir belediye bütçesini teslim aldığını, göreve gelir gelmez sıkı mali disiplin uygulayarak belediye harcamalarını denetim altına aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“30 büyükşehir içinde gelirlere bakıldığında Adana 22. Sırada. Teker teker iş insanlarına gittik. Adana’nın vergisi toplamda 1 milyardı. İş insanlarına rica ederek gelirimizi artırmaya çalıştık. Şu anda Adana’nın vergi geliri 3 milyar TL. Bu da belediyenin gelirinin ayda 55 milyon TL daha artmasına neden oldu. Borç çoktu diye hizmeti aksatmadık. Hangi alanda bakarsanız bakın bir önceki dönemden iki, üç kat daha hizmet yaptık. 5 yılda 2,5 milyon ton asfalt döktük. Burayı 86 günde bitirdik.

Çok hızlı biten trafiği rahatlatacak bir alt geçit oldu. İlk belediye başkanı olduğumda Ceyhan’da haftada 10 kez şikayet gelirdi, şimdi hiç sular kesilmiyor. Bütün Adana’da kanserojen asbest boruları değiştirdik. 15 ilçemizin ikisinde arıtma, şimdi 7 ilçemizde arıtma tesisi var. 61 yeni otobüs aldık. Şimdi 20 tane daha alıyoruz. Adana’yı elektrikli otobüsle tanıştırıyoruz. 163 iş makinesi aldık.

Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ve inşallah Cumhurbaşkanlığında daha güzel günler göreceğiz. Her gün belediyeye onlarca icra dosyası gelirken hatta makam odam bile haciz edilirken icra dosyalarının sayısını 8’e düşürdük. Bugün 5 bin Halkkart dağıtıyoruz. Bunun mucidi Kemal Kılıçdaroğlu’dur, onu alkışlayın. İki ayda bir bu kartlara bin TL yükleyeceğiz.”

Konuşmaların ardından otogar alt geçidi ve Kent Meydanı Öğrenci Yurdu’nun açılışları gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal’i bekleyin