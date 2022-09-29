CHP Kadın Kollarının organize ettiği etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yorulmak bize haram. Taki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesini yapacağız. Kendi defterimden yorulmayı sildim. Orada öyle bir şey yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın Akyurt ilçesinde organize ettiği, şiddet gören bir kadının hayata tutunma hikayesini anlatan TÖZ adlı belgeselin gösterimine katıldı.

Gösterimden önce kadınlar kürsüye çıkarak dertlerini anlattı.

“SERVİS PARASINI ÖDEYEMEDİK DİYE TORUNUMU SERVİSÇİ ALMADI”

Geçmişte 300 koyunu olduğunu söyleyen, şimdi ise hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Kamile isimli kadın gözleri dolarak duygularını şu sözlerle aktardı:

* “Anlatılacak çok şey var ama kendimi tutamıyorum. İki tane torunum var, öksüz. Yardıma ihtiyacımız var. Evimde doğalgazım yok. Bir yardım edenim yok. Bir aylığım, eşimden maaşım yok.

* Sizden rica ediyorum. Hurda arabası istiyorum. Yardım ederseniz sevinirim. Geçen hafta torunumu okuldan servisçi almamış, servis parasını ödeyemedik diye. Mağdur durumdayım.”

“NİYE BİZ ÖZGÜRCE YAŞAYAMIYORUZ?”

Saadet isimli kadın ise şu ifadeleri kullandı:

* “Benim tek amacım biz niye Avrupa gibi olamıyoruz, Avrupa gibi yaşayamıyoruz. Neyimiz eksik bizim? Niye biz özgürce yaşayamıyoruz? Niye çocuklarımız hakkı olanı alamıyor? Niye bizim aldığımız para avucumuzda eriyip gidiyor? Çarşıya gidip de istediğimizi yiyemiyoruz. Niye ayrımcılık var? Eşit yaşamak istiyoruz. Bu toprağın size ihtiyacı var.

* Başkanım sizden tek ricam, başa geldiğiniz zaman bahaneler üretip de, onlar bize enkaz bıraktı da onu düzeltiyoruz demeyeceksiniz. Halkın dilinden anlayıp, halka çalışacaksınız. Üreteceksiniz.”

KILIÇDAROĞLU: ADALET İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Kadınların konuşmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başlıkları şu şekilde:

* “Adalet için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum. Bunu yapmak için mücadele ediyorum. Evlatlarımızın güzel bir gelecekte huzur içinde bu ülkede çalışmalarını istiyorum. Bir umutları olmalı evlatlarımızın. Annelerin büyük dram çektiğini biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Zaten siyaseti de bunun için yapıyorum.

“YORULMAK BİZE HARAM”

* Yorulmak bize haram. Taki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesinin yapacağız. Kendi defterimden yorulmayı sildim. Orada öyle bir şey yok. Adım adım geziyorum. Kadın kardeşim söyledi; ‘Geleceksin, köyleri gezeceksin’ diye. Türkiye büyük bir ülke. Emin olun, imkanım olsa bütün köyleri, bütün mahalleleri gezerim. 81 ile gidiyorum, kadınlarla, gençlerle, kanaat önderleriyle konuşuyorum. Hepinizin derdi aslında ortak. Türkiye’yi buradan çıkarmak hepimizin görevi. Avrupa’daki gibi yaşamak sizin hakkınız. Beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Bize katılın ki biz bunların tamamını hayata geçirelim.

“BEN BEŞLİ ÇETELERİN ADAMI DEĞİLİM”

* Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben uyuşturucu baronlarının adamı değilim, ben malı vurup kaçanların adamı değilim. Bu ülkede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın adamıyım. Onlar için çalışıyorum, onlar için mücadele ediyorum.

“KIRSALDA ÇALIŞAN HER KADIN VE HER GENCİN SİGORTASI OLACAK”

* Göreceksiniz, bizim programımızda var. Kırsalda çalışan her kadın ve her gencin sigortası olacak ve primini de devlet yatıracak. Sizin emeklilik hakkınız olacak. Siz günün 24 saati çalışıyorsunuz. Kimin sigortası olsun? Çalışanın olsun, alın teri dökenin olsun. Sizi toprağa küstürenlere hakkınızı teslim etmeyin. 100-300 koyununuz vardı, şimdi hurdacılık yapıyor annemiz. Neden oldu, nasıl oldu? Bunun mücadelesini yapacağız.

“ONLAR KESECEKLER, BU KARDEŞİNİZ AÇACAK”

* Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Çocuğun interneti, evin doğalgazı, elektriği, suyu asla ve asla kesilmeyecek. Hiç kimse karanlıkta kalmayacak. Neden? Aile destekleri sigortası, bunu ödeyemeyecek olan ailenin elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini ödeyecek. Ne demek kışın ortasında doğalgazı, elektriği, suyu kesmek? Hangi çağda yaşıyoruz? Onlar kesecekler, bu kardeşiniz açacak.

“SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

* Onlar çetelere çalışıyorlar, yandaşlara çalışıyorlar, tefecilere çalışıyorlar, üçkağıtçılara çalışıyorlar, avantacılara çalışıyorlar. Bu kardeşiniz halk için, millet için çalışacak. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel bir ülke. Sandığa giderken bir şey yapın. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Geleceğinizi düşünün, çocuklarınızın geleceğini düşünün, daha güzel bir Türkiye’yi düşünün.”

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