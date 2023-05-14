Kılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum

Türkiye seçim sonuçlarını merakla takip ederken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.
“YSK’YI UYARIYORUM, İLLERDEKİ VERİ GİRİŞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ”
Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:
* “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü.
* Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım.
* YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.”