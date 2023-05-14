69.2 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemKılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum

Kılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye seçim sonuçlarını merakla takip ederken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.

“YSK’YI UYARIYORUM, İLLERDEKİ VERİ GİRİŞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ”

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü.

* Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım.

* YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,490BeğenenlerBeğen
16,174TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,690TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States