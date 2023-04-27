Kılıçdaroğlu yurt dışındaki Türklere seslendi, vaatlerini sıraladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu mitinge giderken seçim otobüsünden, yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşlarına seslendi.

“KALBİNİZİN MEMLEKETİNİZDE ATTIĞINI BİLİYORUM”

“Sevgili halkım, dinlenmemek üzere yola çıktık” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Dünyanın her neresinde olursanız olun kalbinizin memleketinizle attığını biliyorum. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye’den göçtünüz, belki Türkiye’de bile doğmadınız ama kuşaktan kuşağa geçen vatan sevgisi, sizi de toprağınıza yakın tutuyor” ifadelerini kullandı.

“BURASI SİZİN MEMLEKETİNİZ”

Türkiye’deki yoksulluğun giderek derinleştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Toplumsal dirlik ve birliğimiz bozuluyor. Saray iktidarında gençler Türkiye’de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye’de yaşayın, yaşamayın, burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya… Kim bilir belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali, belki bazılarınız dönmeye hazır” şeklinde konuştu.

“9 MAYIS’A KADAR OYUNUZU KULLANABİLİRSİNİZ”

“Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz” diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, “Öyle ya da böyle, vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sizler için temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başladı. 9 Mayıs’a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz” dedi.

VAATLERİNİ SIRALADI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da sorunları olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* “TBMM’de güçlü varlık sürdürebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye’de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

* Türkiye’de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye’de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye’ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız.

“BİRÇOK ADIM ATACAĞIZ”

* Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını, vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Ve daha birçok adımı atacağız. Yeter ki siz Türkiye’ye, anavatanınıza geldiğinizde mutlu olun.

“TEK BİR OYUNUZ HAYATİ ÖNEMDE”

* Sizin tek bir oyunuz Türkiye’nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde. Adil, zengin, dünyayla rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişimde gelin siz de yerinizi alın.”

“HEPİNİZİ HALİL İBRAHİM SOFRAMIZA DAVET EDİYORUM”

Kılıçdaroğlu videoyu, “Yurt dışından oy kullanacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye’nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var” notu ile paylaştı.