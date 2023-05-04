Kılıçdaroğlu: Yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldığını öğrendik

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala katıldığı KRT TV canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

Daha önce Twitter hesabından dark web konusuyla ilgili uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, kendisine ait ses ve görüntülerin değiştirilerek olumsuz propaganda yapılabildiğini söyledi.

“BITCOIN ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK”

Yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

* “Ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabiliyorlar. Bu bilgi geldiğinde önce araştırdık, yurt dışından bazı hackerlarla anlaşma yapıldığını ve Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığını öğrendik. Bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar.

* İktidarı kaybedeceklerini biliyorlar. İftira ve yalanlarla seçimi nasıl kazanabiliriz, bunun arayışı içindeler. Bu tablo onların panik içerisinde olduklarını gösteriyor. Ellerinde bilgi varmış, açıklayın kardeşim. Biz açık insanlarız, evimizin mutfağını bile açtık.

“ER MEYDANINA EŞİT KOŞULLARDA ÇIKILIR”

* Acı olan şey, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştüğü acizlik. İnsanda biraz utanma olur, er meydanına eşit koşullarda çıkılır. Sen devletin bütün gücünü arkana almışsın, üzerinden karalama kampanyası başlatarak Kılıçdaroğlu’nu yenmeye çalışıyorsun. Yenemezsin kardeşim, yenemezsin. Ahlaklı olursan gel yanıma, oturursun tartışırsın.

* Devletini seven, namuslu bürokratlar var. O namuslu bürokratlar seçimin de sağlıklı bir ortamda yapılmasını istiyorlar. Karalama kampanyalarının yanlış olduğunu biliyorlar, devletin içindeki organlar tümüyle bozulmuş değil.

“SEÇİM İLK TURDA BİTECEK”

* Biz her şeyden önce ülkemizin çıkarlarını düşünürüz. Türkiye için demokrasi istiyoruz, uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Biz gizli kapaklı ne yapacağız?

* Seçim ilk turda bitecek. Bir değişim talebi dipten geliyor. Daha iyi koşulları getireceğiz Türkiye’ye. Ekonomik krizden Türkiye’yi çıkaracağız, çok kararlıyız.”

SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARILARDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından farklı günlerde yaptığı paylaşımlarda dark web konusunda uyarılarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’da yaptığı paylaşımlarda şunları belirtmişti:

* “Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil.

* Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

* Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık.

* Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

“NEREDE DURACAKSINIZ?”

* Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

* Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim.

* Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak.”

ALTUN VE 3 KİŞİNİN İSMİNİ VEREREK PAYLAŞMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs’ta ise “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!” mesajını paylaşmıştı.