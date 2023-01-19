Kılıçdaroğlu: Zalimin zulmüne son vereceğiz

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep’te bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada halka hitap etti.

“ADALETİ BİRLİKTE GETİRECEĞİZ”

“Hak hukuk Adalet” sloganlarıyla konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bu ülkeye adaleti ya getirecek, ya getirecek. Birlikte adaleti getireceğiz. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Devlet liyakatle, ahlakla yönetilir. İktidar sahipleri, iktidar olduklarında mal mülk sahibi olmazlar. İktidar sahibi dünyaya, Türkiye’ye her yere hizmet eder. Dolayısıyla iktidar sahiplerinin devleti adaletle yönetmesi lazım. Adaletle yönetmenin temelinde esnafı, sanayicisi, işçisi, emekçisi kazanacak. Her evde huzur, bereket olacak. O zaman adalet olur, devlet büyür. O zaman hepimiz bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat gezmiş oluruz” dedi.

“ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN BORÇ FAİZLERİNİ BİR HAFTA İÇİNDE SİLECEĞİZ”

Çevredeki esnafa da seslenen Kılıçdaroğlu, Esnafın dertlerin var biliyorum. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını da biliyorum. Şundan emin olsunlar, iktidar olduğumuzda esnafın, çiftçinin gerek bankalara gerek Esnaf Kefalet Kooperatifleri’ne olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf, çiftçi rahat edecek.” diye konuştu.

“KADINLARIN, ÇOCUKLARIN HAKKINI HUKUKUNU SAVUNACAĞIZ”

Ülkede yüz binlerce ailenin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesik olduğun ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir aileyi susuz, elektriksiz, bırakamazsınız. Bütün bunların tamamını çözeceğiz Allah nasip ederse. Hiçbir çocuk bu ülkede yatağa aç girmeyecek. Kadınların çocukların, hakkını hukukunu savunacağız. Evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Gençlere şunu ifade etmek isterim. Sizin geleceğiniz bu ülkedir. Bu ülkede size imkan sağlayacağız. Bu ülkede çalışıp, kazanacaksınız. Bu ülkede üreteceksiniz.” şeklinde konuştu.

“ÇALDIKLARI 481 MİLYAR DOLARI ONLARDAN ALACAĞIM VE HALKA VERECEĞİM”

Kılıçdaroğlu, “Bunlar 5’li çetelere çalışıyorlar. Hiç meraklanmayın, sizden çaldıklarını, esnaftan, sanayiciden çaldıklarını 481 milyar doları onlardan alacağım ve halka vereceğim. Uyuşturucu baronlarını da çok iyi biliyorum. Gidiyorlar iktidar sahipleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Uyuşturucunun nasıl bir bela olduğunu da biliyorum. Uyuşturucu baronlarının da kökünü tamamen kazıyacağım bu ülkeden.” dedi.

“SURİYELİLERİ İKİ YIL İÇİNDE ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Suriyeler mültecileri en geç iki yıl içinde ülkelerine göndereceklerini bir kez daha tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Suriyelilerle de konuştum. Onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Avrupa Birliği fonlarıyla onların yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini hastanelerini yapacağız. Parayı AB verecek, bizim müteahhitler yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz.” açıklamasında bulundu.

Sorunların farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sorunları akılla bilgiyle danışarak istişareyle çözeceklerini ifade etti.

“BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEN DEVLETİN SONU GELMİŞTİR”

Halktan sandığa giderken elini vicdanına koyarak oy kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Türkiye yeni bir sürecin içine girdi. Artık bu kadar acıların bu toplumun çekmemesi lazım. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Osmanlı’ya bakın, Metehan’dan bu yana bakın. Hiçbir devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. Bir kişiye teslim edilen devletin sonu gelmiştir. Bir beraber birlikte, akılla, mantıkla, liyakatle, adaletle devleti yöneteceğiz.” diye konuştu.

“ASLA VE ASLA SARAYLARDA OTURMAYACAĞIZ”

“Adaletin çürüdüğünü biliyorum. Saray’a bağlı hakimlerin olduğunu biliyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, “Asla ve asla saraylarda oturmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazi Çankaya Köşkü var. Gidersin, Çankaya Köşkü’nde oturursun kardeşim. Nedir o lüks. Hem ‘İslamiyet’te israf haramdır’ diyorlar, peki bu lüks ne, bu haram işleri ne? Onlara haram değil mi?” diye sorudu.

“ZALİMİN ZULMÜNE SON VERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda, “Zulüm bitecek mi başkanım? diyen bir vatandaşa, “Zalimin zulmüne son vereceğiz. Adaletin özü odur” diyerek cevap verdi.