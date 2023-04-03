Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi çadır krizi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk Anadolu gezisini Trabzon’a yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde çadır krizi yaşandı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon’a gelecek olan Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet Buluşması’ yapacağı Atatürk Alanı’nına yağmur ihtimaline karşı kapalı çadır kurulması planlandı.

Trabzon Valiliği’nin önce onayladığı kapalı çadır, daha sonra iptal edildi. Birçok ilde programı bu şekilde yaptıklarını söyleyen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Valiliği’nin kapalı çadır kurulmasını önce onayladığını daha sonra siyasi müdahale ile engellendiğini ileri sürdü.

AKP’Lİ BİR SİYASETÇİDEN ÇADIR UYARISI

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı;

*Belirsiz hava şartlarına tedbir amaçlı kenarları açık, üstü kapalı çadır düşünüyorduk. Düne kadar sorun olmayan mesele, üst kapatma konusunda bir soruna dönüştü. Valilik makamına yazılan resmi yazı buradadır.

*Dün akşam bir el devreye girdi. Ki bu siyasetin elidir. Burada düşündüğümüz faaliyeti yapabileceğimiz söylendi ancak bu sefer yetkinin valilikte değil, belediyede olduğu tartışması başladı.

*Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu aradım, Emniyet Müdürü alana gelerek bu meselenin çözümüne katkı vermeye çalıştı. Fakat bir bariyerle karşılaştık, olumlu giden hava dağıtılmaya çalışıldı.

*Biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. AK Partili bir siyasetçi beni aradı, “Programınızı yapabilirsiniz fakat burada çadır kurmanız doğru olmaz” dedi. Bu programı aynı şekilde onlarca ilde yaptığımızı söyledim.

*Vali bey bize gösterdiği ilk andaki yaklaşımdan farklı şeyler söylemeye başladı. Sonra bir yetki karmaşası yaşandı. Miting yapılabilmesi için seçim kurulundan izin alınması gerektiğini söylediler. Gereksiz bir tartışma yaşadık.

*Sandalyelerimizi, kürsümüzü koyacağız, Cumhurbaşkanı adayımızın konuşacağı alanın üstünü hafif örterek yine orada planladığımız programı yapacağız.