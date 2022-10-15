Kılıçdaroğlu’dan Bartın’daki faciayla ilgili açıklama: Öfke doluyum, üzgünüm

Maden faciasının ardından Bartın’a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara peş peşe sorular yöneltti, “Maden kazası, kitle ölümleri neden sadece Türkiye’de oluyor? ‘Önlem alacağız’ diyorlar. 20 yıldır neredesiniz ya? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu?” diye sordu.

İsmail AKDUMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasının yaşandığı Bartın’ın Amasra ilçesinde, maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi ve cenaze törenine katıldı.

“BU İNSANLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK DEVLETİN GÖREVİ”

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim” diyerek sözlerine başladı. Öfkeli ve üzgün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ya arkadaşlar! Gerçekten öfke doluyum! Gerçekten üzgünüm! Ya biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar! Ben bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir” ifadelerini kullandı.

“HAYAT TÜRKİYE’DE BU KADAR UCUZ MU?”

Soma ve Ermenek’teki maden facialarını anımsatan ve ‘unutmadık’ vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Soma’yı unutmadık. Ermenek’i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Ya maden kazası, kitle ölümleri neden sadece Türkiye’de oluyor? Dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız’ diyorlar. 20 yıldır neredesiniz ya? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu? Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır ya…” dedi.

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