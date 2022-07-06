Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a sert Konya tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mahmut Akçay, önce Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’yı, sonra kendini silahla vurdu. Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan saldırganın annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

“SAĞLIK PERSONELİNE ‘GİDERLERSE GİTSİNLER’ DEMENİZİN BEDELİ”

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye’de kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın konuşmasının bir bölümü şu şekilde:

– “Bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle, böyle oluyor vs. Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kimdi? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim.

– Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum. Dost acı ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz, doktorları okutan, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır.

– Şimdi az para veriyormuş. Sordum, en az alan 8-9 bin en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz.”

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