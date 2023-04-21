Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da provokasyon tuzağı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde Adıyaman’a gitti.

İLK OLAY MEZARLIKTA GERÇEKLEŞTİ

İlk provokasyon mezarlık ziyareti sırasında sabah saatlerinde yaşandı. Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve partililerle birlikte mezarlığa giderek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Bu sırada kalabalığın içerisindeki bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak bağırmaya başladı. Kimliği belirsiz kişi, imama Kılıçdaroğlu’nu göstererek, “Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?” diye bağırdı. Büyük tepkiye yol açan kişi, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Kılıçdaroğlu bu olay sonrası sosyal medyadan “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” yorumunu yaptı.

İKİNCİ OLAY TÜRBE ZİYARETİ SONRASI OLDU

İkinci olay ise Kılıçdaroğlu’nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi’ni ziyareti sonrasında yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun türbeye girişinde kimsenin olmadığı belirtildi.

Duasını ettikten sonra türbeden ayrılmak üzere olan Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan bir kişinin çevredekiler tarafından duyulmayan bir şeyler söylediği, daha sonra da “Kılıçdaroğlu’na burada yer yok” diye bağırdığı kaydedildi.

Sonrasında beş, on kişilik bir grup CHP’lilere saldırmaya başladığı, itişmeler, küfürler, yuhalamaların ve yumruklaşmaların yaşandığı öğrenildi. Oradaki vatandaşlar ise “Sizi ölüme terk ettiler, burası sizin babanızın malı mı?” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ise bu tartışmalar yaşanırken bölgeden ayrıldı. Olay sonrası Kılıçdaroğlu programını kısa tutarak Adıyaman’dan ayrıldı.

“ERDOĞAN’IN AYRIŞTIRMA POLİTİKASI ÜLKEYE HEP ZARAR VERDİ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

* “Büyük bir felaket yaşandı. İnsanlar acılı, yaptıkları şeyleri olgunlukla karşılıyoruz. Acıları paylaşmak için oraya gittik. Bizim duygumuz net. Siyasi bir bakış açımız yok. Acısı olan insanlarla kucaklaşmaya gittik. Türbede de bir provokasyon oldu ama oradaki duygumuz da aynı. Adıyaman gerçekten çok acı yaşamış bir kent. Bayramın birinci günü bu acıyı yaşayan insanlarla beraber olmaya çalıştık. Kesinlikle hiç kimseye kırgın değiliz. Onları anlayışla karşılıyoruz.

* Bu tip olaylara karşı hazırlıklıyız. Görüyoruz ki olayları Cumhur İttifakı’nın başında bulunan kişi insanları kışkırtmaya, ayrıştırmaya, kamplaştırmaya çalışıyor. Bugüne kadar bunu yaptı. Türkiye bundan bir fayda görmedi. Erdoğan’ın ayrıştırma politikası bu ülkeye hep zarar verdi. İnsanlar gittikçe yoksullaştı. Birbirlerine mesafeli davranmaya başladılar. Asıl yapmamız gereken kucaklaşmak ve birlikte yaşama kültürünü büyütmek. Biz bunun için gayret etmeye devam edeceğiz.”