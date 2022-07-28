Kılıçdaroğlu’na ‘hayat ağacı’ desenli kilim hediye edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bölgeye özel kilimlerin üretildiği bir dükkanı ziyaret etti. Dükkan sahibi Abdullah Zerede, Kılıçdaroğlu’na kirman iplikleri ve kök boyalarla üretilmiş olan şans, bolluk ve bereketi sembolize eden ‘hayat ağacı’ desenli el dokuması kilim hediye etti.

Orhan BOZKURT

Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesinde Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, İshak Paşa Sarayı’nı gezdikten sonra yöreye özgü el dokuması kilimlerin üretildiği bir dükanı ziyaret etti. Dükkan sahibi Abdullah Zerede, Kılıçdaroğlu’na şans, bolluk ve bereketi sembolize eden ‘Hayat ağacı’ desenli el dokuması kilim hediye etti.

Bölgenin kültürel ve karekteristik özelliklerini yansıtan; doğum, yaşam, şans, ölüm ve yeniden doğuşu temsil eden hayat ağacı desenli kilimi Kılıçdaroğlu’na hediye eden Abdullah Zereder, “Umarım sizede bol şans getirir ve gelecekte bizim de umutla beklediğimiz demokrasiye ülkemizde kavuşuruz” dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu da, dükkan sahibine “Neyse o bölümü sonra halledeceğim” diye yanıt verdi.