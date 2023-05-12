Kılıçdaroğlu’na olağanüstü güvenlik önlemi

Sosyal medyada dün akşamdan itibaren yer alan iddiaya göre Gürcistan’dan bir suikast timinin Türkiye’ye giriş yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapacağı yolunda çıkan söylentiler üzerine Samsun’da ki mitingde ve öncesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge karılmak isteyen vatandaşlar, iki kez üst aramasından geçirildi.

ÇELİK YELEKLE KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik aranırken, metal eşyalar ve çakmaklarda el konuldu. Meydandın etrafında bulunan binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Konulmasını yapmak için sahne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelik yelek giydikleri görüldü. Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken geniş bir koruma grubu da kendisine silahlı bir şekilde sahnede eşlik etti.

SAĞLIKÇILAR ORTADA GÖRÜNMEDİ

Meydanda toplanan kalabalık içerisinde zaman zaman rahatsızlanan olmasına rağmen Sağlık personellerinin ortada görülmemeleri dikkat çekti. Rahatsızlanan vatandaşları polisler kalabalık içinden çıkarmak zorunda kalırken, bir vatandaşa da doktor olan CHP Samsun 1. sıra Milletvekili adayı Murat Çan müdahale etti.