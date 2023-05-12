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12 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarını paylaşan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yanardağ’ın Twitter hesabından yaptığı, “1- Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim… Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapacak bir grubun Gürcistan’a Türkiye’ye girdiği belirtiliyor.” şeklindeki paylaşımına ilişkin, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yanardağ’ın söz konusu paylaşım ile ilgili ifadesinin alınması için adliyeye çağırıldığı belirtildi.

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