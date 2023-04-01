Kılıçdaroğlu’na yasak, Erdoğan’a serbest

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde TOKİ temel atma törenine katılmak üzere Elazığ’a yapacağı ziyaret öncesinde Elazığ- Malatya yolu üzerinde bulunan üst geçide AKP’li Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleri asıldı.

Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için asılan “hoş geldin” afişleri kaldırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA YASAK OLAN ERDOĞAN’A SERBET

Üst geçide, bir tarafından “Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan” fotoğraflarının olduğu bir afiş diğer tarafına ise “ Yüzyılın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şehrimize Hoş Geldiniz” yazılı afişlerin asıldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU’NU AKP VE MHP İL BAŞKANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Eylül’de gerçekleştirdiği grup toplantısı ve okul temel atımı töreni için Elazığ’a yapacağı ziyaret öncesinde AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve MHP eski il başkanı Semih Işıkver tarafından gece yarısında kentin çeşitli yerlerindeki billboardlara Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren afişler astırmışlardı.

CHP’li yetkililerin billboardlara asılan afişlerin indirilmesi taleplerine rağmen afişler indirilmemiş daha sonra ise Elazığlıların sosyal medyada yapmış oldukları yoğun tepkiler sonrasında provokatif afişler indirilmişti.