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28 Mart 2023
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Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi: İzdiham yaşandı esnaf ziyaretini yarıda bıraktı

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’nın Ereğli ilçesinde Millet Buluşması programına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İZDİHAM NEDENİYLE ZİYARETLERİNİ YARIM BIRAKTI 

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdiği cadde üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlar Kılıçdaroğlu için “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganları attı. Yoğun ilgiden dolayı yer yer izdiham yaşanırken, kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk yaşayan Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İŞ İNSANLARI VE STK TEMSİLCİLERİYLE İFTARDA YEMEĞİNDE BULUŞACAK

Kılıçdaroğlu, Ereğli ilçesindeki programlarının ardından Mevlana Müzesi’ni ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde ise iş insanları ve STK temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldikten sonra kentten ayrılacak.

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