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8 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’na yönelik cinsiyetçi pankarta tepki

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Türkiye’nin kaderini belirleyeceği Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerine günler kala, seçim yarışı kızışıyor. AKP’nin 7 Mayıs’ta düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde açılan bir pankart ise dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağından paylaştığı videolardan alınan görüntülerin yer aldığı pankarta “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz” yazıldı. Sosyal medyada da gündem olan pankarta tepki yağdı.

KAFTANCIOĞLU’NDAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu’na yönelik cinsiyetçi ifadeler içeren pankartın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar (kadınlar) size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de! ‘Türk Karı Kuvvetleri’ 🙂 Can Yücel’e saygıyla… Tüm kadınlarla birlikte #SanaSöz” ifadelerini kullandı.

Alaturka Online
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