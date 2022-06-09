Kılıçdaroğlu’na yöneltilen ‘Alevilik’ sözlerine Karamollaoğlu’ndan tepki: Ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” sözlerine bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan geldi. Karamollaoğlu, “Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” sözlerinin ardından bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.

KARAMOLLAOĞLU: EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR

Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür” ifadelerini paylaştı.

AKŞENER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İbrahim Halil Oral’ın katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kullandığı “Alevi kimliği Sünniler için endişedir” sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemişti.

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