Kılıçdaroğlu’ndan 18 Mart mesajı: Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi’nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı. (AA)