Kılıçdaroğlu’ndan 23 Nisan mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve o dönem TBMM’deki çalışma arkadaşlarını, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerini andı.

“YURDUMUZUN DÖRT BİR YANINDA BAHAR ÇİÇEKLERİ AÇACAK”

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları belirtti:

* “Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Kurtuluş Savaşımızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır.

* Cumhuriyetimizin dayanağı, tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insanî felsefedir. Bu felsefenin merkezi ise, bizzat milletimizden aldığı vekâleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Dolayısıyla Meclisimizin aslî görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır.

* Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır. 15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak!

* Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.”