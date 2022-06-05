Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa mesajı: Kararlıyız, sonuna kadar gideceğiz

Altı liderin bir arada olmasıyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Zaman zaman söyleyebilirler. ‘Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’ diye. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Altı lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye’ye huzuru getirecek. Türkiye’ye bereketi getirecek. Gençlerine, kadınlarına güvenen bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin, kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Zafer Park’ta düzenlenen Çankaya Belediyesi lansmanına katıldı. Lansmana CHP’li yöneticilerin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katılım sağladı.

“BURSA BETON ORMANINA DÖNÜŞÜRKEN ESKİŞEHİR OLAĞANÜSTÜ BİR KENT OLDU”

Çevre Günü’nü kutlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Kentlerde yaşayanlar yeşillik görmek isterler. Beton ormanı değil, binalarımızın ağaçlar içinde olmasını isterler. Bu konuda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar.

* Ankara ile İstanbul arasında bir vaha var. Çöllerde vaha çok önemlidir. Suyun ve yeşilliği olduğu yerlerdir vahalar. Böyle bir vahayı Anadolu’da hayata geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız.

* Bursa bir beton ormanına dönüşürken, bozkırın ortasında Eskişehir olağanüstü güzel bir kent olarak ortaya çıktı. Hepinizin huzurunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hocama yürekten teşekkür ederim.”

“BÜTÜN ÇİFTÇİLER ELEKTRİĞİ ÜCRETSİZ KULLANACAK”

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa’ya gittim çiftçilere söz verdim. ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz’ dedim. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Konya’ya gittiğimde çiftçiler, ‘Büyükşehir belediye başkanlığını size verirsek burada da çiftçiye ücretsiz verir misiniz?’ dediler. Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van neresi olursa, belli bir zaman içinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacak” ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA AÇIKLAMASI: SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

“Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Bizim karamsarlığa kapılma hakkımız yok. Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Bizler cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman söyleyebilirler. ‘Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’ diye. Bunların hiçbirisine inanmayın.

* Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Altı lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye’ye huzuru getirecek. Türkiye’ye bereketi getirecek.

* Gençlerine, kadınlarına güvenen bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin, kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz.”

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