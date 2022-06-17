Kılıçdaroğlu’ndan 6’lı masa mesajı

İzmir’de sanayi esnafına seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bir araya geldik. 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Birlikte çalışmayı savunuyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tazminat davaları açıyorlar. Linç girişiminde bulunuyorlar. Ne yaparsanız yapın, inandığım yoldan, halkın yolundan asla ve asla dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir Buca’da 6. Sanayi Sitesi’ne giderek sanayi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“YAĞMUR GİBİ ZAM YAĞIYOR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

* “Çok sorunumuz var. Dünya kadar derdimiz var. Bu derdi en fazla çekenler, bu ülkede alın teri döküp karşılığını alamayanlar. Yani sizlersiniz. Sattığınız ürünlere zam geliyor. Zammı yapmaktan siz sorumlu değilsiniz. Doğal gazdan tutun akaryakıta kadar hayatın her tarafında yağmur gibi zamlar yağıyor. Yine burada sizin hiçbir kabahatiniz yok. Yönetenlerin kabahati var.

“SANDIĞA GİDERKEN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

* Bir tek kusurumuz var. Sandığa giderken vicdanımızın sesini yeteri kadar dinlemiyoruz. Önümüzde bir seçim gelecek. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Benim sizden sadece bir tek isteğim var. Bütün kusurların çözülmesini istiyorsanız, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızın sesini dinleyip oyu öyle kullanın. Ben sizden sadece bunu istiyorum.

6’LI MASA AÇIKLAMASI

* Bir araya geldik. 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Birlikte çalışmayı savunuyoruz. Bu ülkede ayrışma oldu. Komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgular hale geldik. Bunu yapanlar siyasilerdir. Ben o siyasilerden birisi değilim. Eğer beni tanımlamak gerekirse, ben halkın politikacısıym. Sizin sesinizim.

* Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tazminat davaları açıyorlar. Linç girişiminde bulunuyorlar. Ne yaparsanız yapın, inandığım yoldan, halkın yolundan asla ve asla dönmeyeceğim.

“DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ”

* Faizi indirdik masallarına bakmayın. Ne faizi indirdiniz kardeşim? Gidin bankadan kredi çekin, bakın, kredi kaç lira. Bizi kandıracağını sanıyor. Bu millet artık gerçekleri görüyor. Değişim zamanı geldi. İzin verirseniz o beyefendiyi emekli edeceğim. Söz veriyorum.

* Onlar paraları alıyorlar, Amerika‘da gökdelenler yapıyorlar kendi evlatları adına. Amerika’da çiftlikler yapıyorlar kendi evlatları adına. Onların tamamını alacağım. Tamamını Türkiye’ye götüreceğim. Tamamını bu ülkenin çocuklarına vereceğim.”

CENAZEYE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretleri kapsamında, hayatını kaybeden Ali Kaya için İzmir Narlıdere Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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