Kılıçdaroğlu’ndan 7.5 milyon gence çağrı

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, “İlk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç var. Gençler, Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz. Tarih, Türkiye’ye demokrasiyi gençler getirdi diye yazacak” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında düzenlenen temel atma töreninde bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE’DE DE KAVGAYI BİTİRECEĞİZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da törende yaptığı konuşmada, “Başarılı bir belediye başkanı. Her şeyden önce hesap vermeyi namuslu bir görev olduğunu bilen bir belediye başkanı. Harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine hesap veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır. Belediye başkanlarımız gönül birliği içinde, birlikte çalışıyor. Bütün belediye başkanlarımız ile onur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi, Türkiye’ye. Türkiye’yi de büyüteceğiz. Türkiye’de de kavgayı bitireceğiz” dedi.

GENÇLERE SESLENDİ

2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmene de seslenen Kılıçdaroğlu, “İlk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç var. Gençler, Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz. Tarih, Türkiye’ye demokrasiyi gençler getirdi diye yazacak” diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: BU BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise, “Ankara’mızın alçak gönüllülükle, abartmadan çok muazzam projeler hazırlanmış, tatbikata konmuş, gerçekleştirilmiş, bu kadar baskı altında hakikaten çok muazzam bir başarı öyküsüdür diye düşünüyorum. Belediye başkanlarının imkanları oldukça kısıtlıdır. Talep, ihtiyacın çok çok üstündedir. Ama bir de özel kısıtlamalar, özel engellemeler olursa başarı göstermek biraz daha zorlaşır. Ama buna rağmen, buradaki takvimde çok büyük başarılara imza atıldığına şahit oldum. Bundan sonraki çalışmaların da da Yavaş’a başarılar diliyorum.” dedi.

“PARTİLİ, YANDAŞ, AKRABA, DOST GİBİ KELİMELERİ HAFIZALARDAN SİLDİK”

Törende Mansur Yavaş, göreve başlamasının 3’üncü yılında geçen süreci değerlendirdi, projelerini tanıttı. 110 projenin tamamını tek tek kısaca anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

*Bu kente hizmet ederken, tam da sizin talimatlarınızda yer aldığı gibi partili, yandaş, akraba, dost gibi kelimeleri hafızalardan sildik. Kimseyi ayırt etmedik, eşit hizmet ilkesini benimsedik. Adaleti önceledik. Halkın asıl ihtiyaçlarıyla ilgilendik.

*Ankara’da 3 yıllık kısa bir sürede mutluluğun ve dayanışmanın resmini çizdik. Belediyeciliğin halkın tamamını mutlu etme sanatı olduğunu gösterdik.

“KENTİ FISKİYELERLE DONATIP, ÇOĞU BOZUK HAVUZLAR YAPMAK YERİNE…”

*Bir demir yığınına 801 milyon dolar harcamak yerine 25 yıldır atıl durumda olan Çubuk 1 Barajını kente kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir. Kenti fıskiyelerle donatıp, çoğu bozuk havuzlar yapmak yerine Polatlı halkının yıllardır beklediği temiz su hasretini sona erdirmek için çalışmak bu zihniyet değişiminin eseridir.

*Zırhlı jipler, helikopterler, uçaklar almak yerine 2013 yılından beri alınmayan otobüsleri kente kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir.

*Bu kentte artık rant kuleleri gözlerinin önünde yükselirken evlerine yıllarca kavuşamayan Mamak Kentsel Dönüşüm mağdurlarının umudu var.

*Bu kentte artık tüm ekonomik zorluklara rağmen yanına belediyenin gücünü alarak üretim yapan çiftçilerin huzuru var. Bu kentte artık kendini müşteri olarak görülen değil, kendini özel hisseden; el üstünde tutulan öğrencilerin ışığı var.

*Bu kentte artık et ve süt yardımı ile çocuklarının protein ihtiyacını gideren annelerin, doğal gaz yardımı ile çocuğunu üşütmeyen babaların onurlu bakışları var.

“HALKIN PARASI YANDAŞLARA DEĞİL, HAK EDENE GİDİYOR”

*Şeffaflık ilkemizle hareket etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 bine yakın ihaleyi canlı olarak yayımladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyasını takip ettiğinizde her gün 6-7 ihalenin canlı yayınlandığını görebiliyorsunuz.

*Ayrıca bunlar youtube kanalında görevimiz bitene kadar duracak. Açık ihale sayısı artıyor. Katılımcı sayısı artıyor. Kısacası halkın parası yandaşlara değil, hak edene gidiyor.

*Belediye artık kendi içerisinde tüyü bitmemiş yetimin, garip gurebanın hakkı için adeta bekçilik yapıyor. İşte, ‘değişim işleyişte’ dediğimiz durum tam olarak budur.

“3,5 MİLYAR LİRALIK ESKİ DÖNEME AİT BANKA BORCU ÖDENDİ”

*’Sosyal yardımları kesecekler’ demişlerdi. Tam aksine bu yardımları arttırdık. Üstelik kimseyi rahatsız etmeden çağdaş bir hale getirdik. ‘Personeli işten çıkaracaklar’ demişlerdi. İşini hakkıyla yapan personelimizle başarı hikâyesini birlikte yazıyoruz.

*Zorla mitinge de götürülmüyorlar. Üstelik personelimiz artık maçlara, siyasi parti mitinglerine de zorla götürülmüyor. Taşeron uygulamasını da büyük ölçüde sona erdirdik. ‘Belediyenin borcu çok, maaşları bile ödeyemez’ demişlerdi.

*Bugüne kadar 2,5 milyar lira personel maaşı ödedik. Üstüne eski dönemden kalan ve yangından mal kaçırır gibi seçime 1-2 ay kala bankalardan yüksek faiz alıp, müteahhitlere ödedikleri borçlar dahi 3,5 milyar lirası ödendi. 3,5 milyar liralık eski döneme ait banka borcu ödendi.

“20 YILDIR VADEDİLENİ YAPMAK BİZE NASİP OLDU”

*Sincan’da, Etimesgut’ta yaşayan ve o güzergahı kullananlara her gün 1,5 milyon vatandaşımıza hizmet edecek İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projemizi 126 Milyon TL maliyetle tamamladık ve bugün açıyoruz.

*Projeyi Başbakanlar, Bakanlar, Belediye Başkanları 20 yıldır vadetti, yapmak bize nasip oldu. Bu gururu 6 milyon Ankaralıyla yaşıyoruz.

“3 YILDA 155 KÖYÜN AÇIKTAN AKAN KANALİZASYON SORUNUNU ÇÖZDÜK”

*Göreve geldiğimizde cumhuriyetin başkentinde 567 köyde açıktan lağım akıyordu, 3 yılda 155 köyün açıktan akan kanalizasyon sorununu çözdük, bu yıl 85 köyün daha çözeceğiz. 220 kilometresi asbestli, yani kanserojen olmak üzere 391 kilometre yeni içme suyu hattı yaptık.

*Gereksiz denilse de biz Ankara’da bu konuları önceliyoruz ve öncelemeye devam edeceğiz. Altyapı projelerinden 23,5 kilometrelik Çubuk – Akyurt İçme Suyu Hattını tamamladık. 36 milyon maliyetle tamamlanan proje sayesinde 75 bin hemşehrimiz sağlıklı suya kavuştu.

*107 kilometrelik İvedik – Polatlı İçme Suyu Hattı için çalışmalarımız devam ediyor. 1.5 milyon kişinin temiz suya kavuşabilmesi, bizim için kavşaklardan, köprülerden, plastik oyuncaklardan daha değerlidir. Bizim en büyük, çılgın projemiz budur.

“369 ADET YENİ OTOBÜSÜMÜZÜ KENTİMİZE KAZANDIRDIK”

*Göreve geldiğimizde 2013 yılından beri yeni otobüs alınmadığını tespit ettik. Otobüslerin yaş ortalaması 12’ye ulaşmıştı. Onlarca otobüs hurda halde hizmet ediyordu.

*57 milyon 100 bin Euro kredi çektik, kendi imkânlarımızı da üzerine ekleyip 369 adet yeni otobüsümüzü kentimize kazandırdık.

“3 YILDA TOPLAM 100 BİN 769 KEZ ÜRETİCİYE DESTEK SAĞLADIK”

*3 yılda toplam 100 bin 769 kez üreticiye destek sağladık. 34 bin 789 kişiye Başkent Çiftçi Kartı teslim ettik. Yeni dünya düzeninde gıda temininde yaşanan güçlükler ve iklim değişikliği gibi konuların ön plana çıktığını çok iyi biliyoruz.

*Ankara’yı gençlerimiz için bilişim üssü haline getireceğimize dair söz vermiştik. Kuzey Yıldızı ve Dikmen’deki Teknoloji Merkezlerimizi açtık.

*Ansera Teknoloji Merkezini bugün resmi olarak açıyoruz. Seçimlerden önce bu kente yeni kreşler kazandıracağımızı açıklamıştık. Daha önce açtığımız 4 adet çocuk etkinlik merkezlerine bugün 13 adet daha ekliyoruz. Bundan sonra da çocuk etkinlik merkezleri açmaya devam edeceğiz.

“BİR AN EVVEL HAREKETE GEÇMESİNİ DİLİYORUZ”

*Dikimevi – Nato Yolu, Koru Metrosu Bağlıca – Yaşamkent Hattı, Keçiören – Forum Hattı, Kızılay-Dikmen hattı olmak üzere 4 ayrı Metro çalışması için harekete geçtik. Bakanlığın Havalimanı Metrosu için de bir an evvel harekete geçmesini diliyoruz.

“ATIL PROJE YOK. HAR VURUP HARMAN SAVURMA YOK…”

*Bu projelerimizin içerisinde ulaşım var. Yeşil alanlar var, üretim, altyapı, teknoloji, sosyal yaşam, kültür, tarih, eğitim ve spor var. Esnaf var, öğrenci var, çiftçi var, garip gureba var.

*Ankara’nın bir kuruşunu bile israf etmeden hizmet etmek var. Peki, ne yok? Atıl proje yok. Har vurup harman savurma yok. Milyonlar harcanıp bir hayalete dönüşen işler yok.İşte bu durum bizim en büyük mutluluğumuzdur.

“BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ…”

*Bize gelen 6 bin 500 öğrencimizin bir tanesini bile açıkta bırakmadık. Onları Başkent’e emanet eden bir tek ailenin bile başını öne eğmedik. İşte bizim en büyük projemiz budur.

*Görevimiz sona erdiğinde bize güvenenleri mutlu edecek şekilde, başı dik, alnı açık; 25 ilçenin tamamına kimseyi ayırt etmeden hizmet etmiş, çok çalışmış ve işini hakkıyla yapmış bir Belediye Başkanı olarak anılmak, en yüce makamımız olacaktır.

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