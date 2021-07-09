Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Mitingi paylaşımı: İktidar, tarihin tozlu sayfalarına atıldığında bu kutlu yürüyüş son bulacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl önce Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü İstanbul’da düzenlenen Adalet Mitingi ile sonlandırmıştı. Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi’nin 4 yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

“İKTİDAR TARİHİN TOZLU SAYFALARINA ATILDIĞINDA BU KUTLU YÜRÜYÜŞ SON BULACAK”

Adalet Yürüyüşü’nden kesitlerinin ve yürüyüşe katılanların konuşmalarının yer aldığı videoyu Kılıçdaroğlu, “4 yıl önce bugün İstanbul’da, milyonlarla Adalet Mitingi’nde buluştuk. Adalet Yürüyüşü Ankara’da başladı ama İstanbul’da bitmedi. Ne zaman ki bu iktidarı tarihin tozlu sayfalarına atıp, adalet reformlarımıza başlayacağız, o gün bu kutlu yürüyüş, tatlı bir yorgunlukla son bulacak” notuyla paylaştı.

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