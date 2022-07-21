Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: Görüş birliğine vardık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluştu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğine vardık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan ve Güdül İlçelerinden gelen Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar Buluşmasının açılışında konuştu.

MUHTARLAR: BÜTÜN BU YÜKLERİN ALTINDAYIZ

Muhtarlar, “Ekonomi, tarım, işsizlik, kutuplaşma, mülteci durumu, geçim derdi ve pek çok dert. Hep bu yüklerin altındayız. Bunların çözüm olacağınıza gönülden inanıyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmasının ardından muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.

“AZALAR OTURUM BAŞINA ÖDENEK ALACAK”

CHP’nin muhtarlar ve azalarla ilgili vaatleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Azalar oturum başına belli bir ödenek alacak. Toplantıyı ayda 4 sefer yaparsanız, her oturum başına ödenek alacak. Böyle bir düşüncemiz var. Bunu, bizim hazırladığımız muhtarlık kanununa bu şekliyle koyduk. Muhtar arkadaşlarım derlerse ki bir asgari ücretin yedekler ve asıllar arasında bölüşülmesi şeklinde bir düşünce çoğunluk kazanırsa, bu çerçevede yaparız” dedi.

MUHTARLARDAN YABANCILARA MÜLK SATIŞI TEPKİSİ

Bir muhtarın yabancılara mülk satışına tepki göstermesi, salondan alkış aldı. Muhtar, CHP liderine “Yabancılara mülk satışı ülke yararına mıdır? CHP’nin bu konudaki uygulamaları nedir?” diye sordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

“Biz yabancılara mülk satışına karışıyız. Sadece o değil, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna satılmasına da karşı çıktık. Biz, iktidar olduğumuzda önce o Tank Palet Fabrikası’nı Katar ordusundan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Ordumuzun hastanelerini kapattılar. Hastaneleri olmayan tek ordu dünyada Türk ordusu. Hastaneler, Tank Palet Fabrikası’nı ve elinden alınan birçok şeyi ordumuza iade edeceğiz. Hepsini düzelteceğiz.”

ADAYLIK AÇIKLAMASI: GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK

Salondaki kişinin, “Cumhurbaşkanlığına çok yakışırsınız. Aday mısınız?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğine vardık. 6 lider, cumhurbaşkanının niteliklerini belirlediler ve kamuoyuyla paylaştılar… Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

“4 AŞAMALI PLAN YAPIYORUZ”

Suriyelilerle ilgili soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Suriyelilerden rahatsızız. Suriyelileri göndereceğiz. 4 aşamalı bir plan yapıyoruz” dedi.

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