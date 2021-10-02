Kılıçdaroğlu’ndan alkışlar koparan konuşma! ‘Bunun bedelini ödeyeceksiniz!”





CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriğe zam tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. Elektrik dağıtım şirketlerini uyaran Kılıçdaroğlu, ''Eğer zam yapmaya kalkarlarsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı'' dedi. ''Gittiğiniz her yerde biz sizin oyunuza değil sorunlarınıza talibiz deyin. Bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar. Sorunları çözeceğiz. Daha onurlu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Şunu da gittiğiniz her yerde ifade edin Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunlar baskı ile tehdit ile çözülmez. Sorunlar akılla mantıkla deneyimle çözülür. CHP milletvekili olarak vatandaşlarımızın uçuruma savrulmasına izin vermeyeceğiz diyeceğiz. Freni patlamış bir kamyonda hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Halkımızla beraber bu sorunları çözeceğiz.' BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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