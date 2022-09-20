Kılıçdaroğlu’ndan atama tepkisi: Sabredilecek hiçbir durum kalmadı

Yazan:
Alaturka Online
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, atama bekleyen sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek hiçbir durum kalmadı” dedi.

Yayınlanma: 20:56 – 20 Eylül 2022 Güncellenme:

Kılıçdaroğlu’ndan atama tepkisi: Sabredilecek hiçbir durum kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından atama bekleyen sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabını da etiketleyen Kılıçdaroğlu, “Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım” dedi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu mesajında ‘Fk2020AtamaSözünüTut’ etiketine de yer verdi.

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