Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ağır sözler ! “Senin ‘Milliyetçi’ diye ortada gezmenden hoşlanmıyorum!”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedef alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de “Burayı Bahçeli iyi dinlesin” diyerek seslendi.
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