Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Özer’e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kariyer Sınavı ile ilgili Bakan Özer’e bir kez daha çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ‘Kariyer Sınavı’yla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.”

“SINAVA GİRMEYİN” DEMİŞTİ

CHP lideri geçtiğimiz hafta ise öğretmenlere seslenmişti. ‘Kariyer Sınavı’na girmeyin” çağrısında bulunan CHP lideri, “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” demişti.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre; 531 bin 885’i uzman öğretmenlik, 70 bin 437’si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını açıklamıştı.

Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenlerin https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılacakları duyurulmuştu.

Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebinin, Anayasa Mahkemesi tarafından esastan incelenmesine karar verilmişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

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