Kılıçdaroğlu’ndan ‘başörtüsü’ açıklaması: Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz

Kılıçdaroğlu, “Yaralardan biri başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından “Bu akşam saat 21.00’de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir” paylaşımı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, beklenen paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!” notuyla yaptığı paylaşımda başörtüsü konusuna değindi, kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA DEVLETİN ATACAĞI ADIMLARI ŞİMDİDEN ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM”

Kılıçdaroğlu, videolu mesajında şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.

* Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor.

* İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme, aslında tam da bu. Halkımız, birbirine düşürülmekten yorgun düştü.

“UCU NEREYE VARACAKSA VARSIN BU YARALARI KAPATMAYA KARARLIYIM”

* Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar. Adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki, millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim, her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım; huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için, ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

* Biliyorsunuz, geçen hafta yol arkadaşlarıma ‘yanımda mısınız’ diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözüpeklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin. Kimsenin kalbi kırılmasın. Kimsenin gönlünden bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol, yürek istiyor yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor.

“MESELEYİ TOPLUM OLARAK AŞMA, GERİDE BIRAKMA ZAMANI”

* Türkiye’yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı.

* Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yani itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır.

SARAYA MESAJ: BAKALIM ONLARIN TUTUMU NE OLACAK?

* Sarayın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye’nin çok kanayan yarasını kapatmak konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok.

* Ve sevgili halkım, bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum.”

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