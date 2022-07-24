Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ adımı: Kişisel bilgilerine ekledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Balıkesir’de Milletin Sesi mitingindeki konuşmasında sık sık kendisinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitap şekli olan ‘Bay Kemal’ olarak bahsetmesi dikkat çekmişti. O konuşmasından kesitleri paylaşarak ‘Bay Kemal…’ notunu düşen Kılıçdaroğlu, aynı ifadeyi Twitter’daki kişisel bilgiler kısmına ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Balıkesir’de Milletin Sesi mitingindeki konuşmasında sık sık kendisinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine hitap şekli olan”Bay Kemal” olarak bahsetmesi dikkat çekmişti. CHP lideri, o konuşmasından kesitleri paylaşarak, “Bay Kemal…” notunu düştü.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal…’ ifadesini Twitter hesabındaki kişisel bilgiler kısmına da ekledi. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabındaki kişisel bilgilerinde ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’ ve ‘Gençlerin Demokrat Amcası’ ifadeleri de yer alıyor.

“BAY KEMAL OLMAK İÇİN BÜTÜN HAYATIMI VERDİM”

Kılıçdaroğlu’nun mitingte yaptığı konuşmanın ilgili kısımları şu şekilde:

* “Elbetteki madenler vatandır. Vatan satılmaz. Bunu da en iyi Bay Kemal bilir. Madenlerin ne kadar önemli olduğunu, bu sektörde çalışanların alın terlerinin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Yer altında madenimiz var dışarıda kömür getiriyorlar. O düzeni değiştireceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar Bay Kemal o düzeni mutlaka değiştirecek.

* Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal, sıradan bir olay değil. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın, emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Bay Kemal olmak için para bulurum diye körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın, bu ülkenin itibarını koruyacaksın… Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın… Sen kim, Bay Kemal kim. Hiç meraklanmayın. Halledeceğim ben bunları.

* Bay Kemal dediğim gibi sıradan bir Kemal değildir. Kemâle ermek demektir Bay Kemal. Onu yapacağım, öğreneceğim onları. Kimse, memleketin şöyle veya böyle iradesine gölge düşüremez. Sen gidip özel görüşmeler yapamazsın, yakınlarını oraya götüremezsin, oğlunu oraya götüremezsin, oğlunu devlet protokolünde tutamazsın.

“BAY KEMAL’İN GÖREVİDİR”

*Bay Kemal’in felsefesi, iktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir.

*Beşli çetelerle benim aramı düzeltmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu iktidar olursa bize hesap sormasın diye… Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak Bay Kemal’in görevidir. Beşli çetelere, devletin soyulmasına asla izin vermeyeceğim.

*Uyuşturucu baronları, yer altı çeteleri… Bütün bunların hepsi bu milletin önünde diz çökecek. Onlara asla izin vermeyeceğiz. Herkesin hakkı hukuku korunacak.

*Dünyanın en korkak adamlarıyla biz muhattabız. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Kendi toprağımızı terk ettiler. Sözüm söz, Bay Kemal bir hafta içinde Süleyman Şah türbesini kendi topraklarına götürecektir.”

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