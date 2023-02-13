Kılıçdaroğlu’ndan, Baykal’ın ailesine taziye ziyareti





Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın önceki gün 84 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Baykal’ın Beysukent’teki evine gitti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bazı partililer de eşlik etti. (AA)