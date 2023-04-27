Kılıçdaroğlu’ndan Bekir Bozdağ’ın skandal sözlerine tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sözlerine tepki gösterdi.

Bozdağ, “Şanlıurfa Eşraf Buluşması”nda yaptığı konuşmada, muhalefeti hedef aldı. Bozdağ, “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” dedi.

“OYUNU SAKIN BOŞA HARCAMA”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, “Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama” açıklamasında bulundu.

“BUNLAR İÇİN HER ŞEY REKLAM”

“Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak” diye soran Kılıçdaroğlu, “Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta” ifadelerini kullandı.