Kılıçdaroğlu’ndan ‘Berberoğlu’ açıklaması: Millet iradesinin yok sayılmasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu Berberoğlu kararına Twitter adresinden şu tepkiyi verdi:

“Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz.

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