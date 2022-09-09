Kılıçdaroğlu’ndan ‘beşli çete’ çıkışı: Evladımın bile gözünün yaşına bakmam

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı ‘Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin’ açıklaması için “Kendi yol arkadaşlarıma dedim” ifadelerini kullandı. “5’li çete ile görüşecek” haberlerine sert çıkarak, “Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı ‘Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin’ açıklamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“KENDİ YOL ARKADAŞLARIMA DEDİM”

*Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim.

*5’li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

“BEŞLİ ÇETELERLE GÖRÜŞME” HABERLERİNE SERT ÇIKTI

*“AK Parti‘nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

*Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam.

“BENİMLE YÜRÜYÜECEK OLANLAR, BUNU BİLEREK GELSİNLER”

*Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

*Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.

Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5’li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 9, 2022

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