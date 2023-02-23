Kılıçdaroğlu’ndan Beşşar Esad’a mektup

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a hitaben taziye mektubu kaleme aldı.

“SURİYE’NİN KAYIPLARINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Mektuba “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur.” ifadesi ile başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi.

“KEDERİMİZDE DE ORTAK VE KOMŞUYUZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mektubunu “Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.” ifadesiyle noktaladı.