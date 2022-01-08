Kılıçdaroğlu’ndan büyük alkış alan konuşma! Roman vatandaşları o konuda uyardı!

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbulda Roman yurttaşlarla bir araya geldi ! Konuşmasında “Tablo düşündüğümdende ağır” diyen Kılıçdaroğlu “Hakkınızı savunmasana oy verirseniz tablo değişmez” dedi!

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