Alaturka OnlineSon Dakika HaberlerGündem Kılıçdaroğlu’ndan büyük alkış alan konuşma! Roman vatandaşları o konuda uyardı! Yazan: Alaturka Online - 8 Ocak 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbulda Roman yurttaşlarla bir araya geldi ! Konuşmasında “Tablo düşündüğümdende ağır” diyen Kılıçdaroğlu “Hakkınızı savunmasana oy verirseniz tablo değişmez” dedi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #KemalKılıçdaroğlu #CHP #Haber