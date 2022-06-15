Kılıçdaroğlu’ndan ‘Canan Kaftancıoğlu’ açıklaması: Karara uymayız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili konuştu: Biz buna uymayız. Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır.

Ankara’da kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

YÜREĞİMİZE YAZDIK

– Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan Hanım’ı, İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyoruz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. En temel özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz.

– Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla, birilerinin isteği üzerine… Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz, birilerini talimatına evet mi diyeceğiz? Hayır, demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Birilerin istediği tarzda, bir kişiye haksızlık yapılacak, görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek, siz de buna uyun denecek; biz buna uymayız.

HDP MİLLETVEKİLİNİN POLİSİ YUMRUKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Milletvekili Saliha Aydemir bir polisi yumruklamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: Asla doğru bulmayız, doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak, saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil.

TANJU ÖZCAN SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Kılıçdaroğlu, CHP’den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili soruya ise yanıt vermedi.

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