Kılıçdaroğlu’ndan ‘Çay fiyatı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Rize mitinginde, 2023 yılı yaş çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın açıkladığı fiyatı eleştirdi.

“1 KİLOGRAM YAŞ ÇAY YAPRAĞININ MALİYETİ 11.32 TL’Yİ BULUYOR

“Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kilogram yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL’yi buluyor” dedi.

“SADECE ÇAY BARONLARININ DEDİKLERİNE KULAK VERİYOR”

Erdoğan’ın ziraat odalarının analizlerini görmezden geldiğini, üreticinin alın terini yok saydığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor” dedi.

“SÖZÜMDEN DÖNMEYECEĞİM”

Vatandaşlara seslenerek söz veren Kılıçdaroğlu, “Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.