Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Ben 6 isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Henüz bunu konuşmadık ama masanın ilkelerinden biri olabilir. Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin bir araya gelip, ortaklaştıkları konuları güvence vererek hayata geçiren birisi olması lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE 1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtlıyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın kendisini ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’ diye sahneye davet etmesini, İYİ Parti lideri Akşener’in “Kemal Bey masaya birisini getirecek” sözlerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Bunu onların gönlünden geçen diye kabul etmek gerekiyor” dedi.

“ANLAŞTIKTAN SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Cumhurbaşkanı adayımızı altı lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Eleştiriler geliyor niye adayı açıklamıyorsunuz diye. Biz 6 lider, Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda temel konularda görüş birliği sağlamak durumundayız.

* Gelince ne yapacağız, hangi kararları alacağız, kararların zamanlaması ne olacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz, hasar tespit komisyonu hangi süre içinde kurulacak, ne kadar süre içinde Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısında hasar ne kadar oldu bütün bunları bileceğiz, bunların üzerinde anlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı adayımızı kamuoyuyla paylaşacağız.”

“MASANIN İLKELERİNDEN BİRİ OLABİLİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal‘ın “Ben 6 isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum” sözlerini de yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Henüz bunu konuşmadık ama masanın ilkelerinden biri olabilir. Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin bir araya gelip, ortaklaştıkları konuları güvence vererek hayata geçiren birisi olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Biz halkımıza topladığımız her kuruşun hesabını mutlaka vereceğiz. Halktan toplanan verginin hesabını vermek bir politikacı için onursal bir görevdir. O onuru hepimizin taşıması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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