Kılıçdaroğlu’ndan ‘Demet Akalın’ paylaşımı

AKP’nin, İzmir’in Bayraklı İskelesi’ndeki mitinginde sanatçı Demet Akalın’ın da konser vermesi sosyal medyada gündem oldu.

“BİZ SANATÇILARLA KAVGA ETMEYECEĞİZ”

Konsere ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize.

*Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!