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16 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken beğeni

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkedeki sığınmacı sorunu üzerinden ikinci tur seçimlerine dikkat çeken Özcan, “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak… Kalsın diyenler RTE ye, gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem BAY KEMAL de gönderecek!” dedi.

Özcan’ın bu paylaşımını Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiği görüldü.

Alaturka Online
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