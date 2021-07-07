Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken iktidar mesajı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Teksin Mersin projesinin lansman programı yapıldı. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“KİRLENEN SİYASETİ TEMİZLEMEMİZ LAZIM”

*Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları hepimiz biliyoruz. Bazen siyaset o kadar kirleniyor ki bunu temizlememiz lazım. Seçimlerden önce pek çok karalamalar yaptılar. ‘Aman ha, sakın CHP’li belediye başkanına oy vermeyin, oy verirseniz yardımlar kesilir, size hizmet etmezler’ diye. Bu ezberin bozulması gerekiyordu.

*Birinci aşamada seçimler kazanıldı. İkinci aşamada bu ezber yerle bir oldu. Üstelik pandemi döneminde, belediye başkanı gelirlerinin en aza indiği dönemde yerle bir oldu. Mersin halkı nasıl gördüyse, diğer belediye başkanlarımızın bulunduğu yerlerdeki vatandaşlar da gerçeği gördüler.

*Bırakın yardımların kesilmesini, tam tersine yardımlar arttı. 5 maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir iktidar varken, bütün belde halkına dezenfektanı, maskeleri ücretsiz ulaştırdılar. Çünkü biz halka hizmet edinmeyi temel ilke haline getirdik.

“BELEDİYE BAŞKANLARI YARIŞMA İÇERİSİNDE”

“Belediye başkanlarının farklı bir görevi daha var” diye devam eden Kılıçdaroğlu, şöyle açıkladı;

“Kendi beldelerini sadece Türkiye’ye değil, dünyaya tanıtmak gibi bir görevleri var. Mersin’e baktığınızda bir turizm kenti. Bir tarım kenti. Bir sanayi kenti. Bir ulaşım kenti. Bir deniz kenti. Her şey var burada. Dolayısıyla 21’nci yüzyılın dünyasında belediye başkanları yarışma içine girerler. O yarışta kim ipi göğüslerse, hem belde halkına hizmet etmiş olacak hem kentini dünyaya tanıtmış olacak. Şimdi bu olanağı sağlayan dijital ortam ve teknoloji var. Mersin Büyükşehir Belediye başkanımız da bu olanaktan yararlandı.”

Konuşmasında tanıtımı yapılan Teksin uygulamasına değinen Kılıçdaroğlu, “Doğrudan belediye başkanı ve ekibi sorunu en kısa sürece öğrenecek, çözümü de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacak. Kenti de dünyaya tanıtmış olacak” diye projeyi özetledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“YEREL YÖNETİMLERDEN BAŞLADIK, BÜYÜTECEĞİZ”

*Yeni bir siyaset anlayışını, olgun bir siyaset anlayışını, halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz.

*Türkiye’de herkesin huzur içinde evinde oturduğu, televizyonunu seyrettiği, sokaklarına çıktığı, sinemasına , tiyatrosuna gittiği, caddelerinde, parklarında rahatlıkla gezip oturabildiği, rahatlıkla şakalaşabildiği, gelecek endişesi taşımayan yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Yerel yönetimle başladık ve bunu sürdüreceğiz.

*Mardin Kızıltepe’den bir şehidimiz var. Şehitler bizim için baş tacıdır. Bir şehit olduğunda hepimizin yüreğine bir sızı düşer. Terörün bittiği aydınlık bir Türkiye’yi, 84 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’yi özlüyoruz. Bu Türkiye’yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi veya bireysel beklentisi yoktur. Tek beklentimiz bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasıdır. Biz bunu yapmaya talibiz.

“HESAP VERİLMEYEN ORTAMDA HESAP VERMEYE TALİBİZ”

*Hesap verilmeyen ortamda hesap vermeye hazırız ve talibiz. 128 milyar dolar nereye gitti sorusu hala askıda. Ama biz 128 milyar doları vatandaşın sormasını değil, bize şu soruyu iktidara geldiğimizde sormalarını isteriz, sorduklarında da yanıtını veririz: “Şurada bir kuruş vardı. Şurada 10 lira vardı. Şurada 100 lira vardı. Bunu nereye harcadınız?” sorusunu başımızın üstünde kabul edeceğiz. Her sorunun yanıtını alnımızın akıyla vereceğiz. Yeni siyaset, ahlaklı siyaset budur.

VAHAP SEÇER: ETNİK VE SİYASAL KÖRÜZ ÇÜNKÜ BELEDİYE BAŞKANIYIZ

Vahap Seçer konuşmasında, “Akıllı bir kent yaratacaksak, belediyemizin de akıllı olması gerektiğini düşündük. Çalışacağımız insanların da akıllı olması gerekiyor. Eğer akıllı, liyakatlı, sorumluluğu omuzlarında taşıyan insanlarla bir arada olursak seçim öncesi söylediğim gibi, kentin sokaklarında yürürken başımız dik, alnımız açık olur. Biz halkımıza şunu vadettik: Sizleri seviyoruz, sizleri sayıyoruz. Bizlere destek olun. Biz kimsesizlerin kimsesi olacağız. Biz herkesi kucaklayacağız. Biz ideolojik körüz, biz etnik körüz, biz siyasal körüz, biz mezhepsel, meşrepsel körüz çünkü biz belediye başkanıyız, herkesin belediye başkanıyız” ifadelerini kullandı.

“TEKSİN VATANDAŞIN DERT BABASI”

Teksin projesini birkaç cümleyle anlatan Seçer, “Teksin benim yol arkadaşım. Teksin benim baş danışmanım. Teksin benim belediye çalışmaları içerisinde en güvendiğim çalışma arkadaşım. Bana ölçümleri yapan, sokakta vatandaşla konuşan, onların derdini bana aktaran, onları raporlayan, onları rakamlara döken anketör. Teksin, başkanın vatandaşla arasındaki köprüyü oluşturan bir yapı. Vatandaşlarımızın da sığınacağı bir liman. Vatandaşlarımızın dert babasıdır Teksin” dedi.

“PARTİMİZİN İKTİDARINDA BU ANLAYIŞI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hani vatandaşlar derler, geleneksel bir anlayış var. İnşallah sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanlığında, partimizin iktidarında bu anlayışı da değiştireceğiz.”

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