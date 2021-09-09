Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması

Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ankara’yı çocukluğumdan cıvıl cıvıl hatırlardım ancak cıvıl cıvıl Ankara’yı biraz unuttuk. Şimdi onu Mansur başkan yeniden ayağa kaldıracak” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise, “Bizler hizmette rekabet ediyoruz. 11 büyükşehir belediye başkanımızla kendi aramızda rekabet var. Ama bunların hepsi hizmette rekabet” ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katılarak birer konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bir devrimin doğurduğu bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu nedenle, dünyanın en eski ve en köklü partilerinden birisidir. Avrupa’nın en büyük ve en güçlü, en çok üyeye sahip olan partisidir Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olarak. İnsanı öncelemiştir, ülkenin kalkınmasını, birlikte yaşamayı, eğitimi öncelemiştir. Bu ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bundan sonra da kaybetmeyecektir. Çünkü çocukların sesi geliyor. Gelecek onlarda” diye konuştu.

“GÜZEL ANKARA’YI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

“Ankara’yı çocukluğumdan cıvıl cıvıl hatırlardım ancak cıvıl cıvıl Ankara’yı biraz unuttuk” diyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi onu Mansur başkan yeniden ayağa kaldıracak. Hepimizin sanata ve kültüre, ağaca, yeşilliklere ihtiyaç var. Güzel Ankara’yı yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, “Sözüm söz, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Yeni bir cumhuriyeti, güçlü bir cumhuriyeti, doğru bir cumhuriyeti, ahlaklı bir cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bunu yapmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğu” diyerek sözlerini noktaladı.

MANSUR YAVAŞ: HİZMETTE REKABET EDİYORUZ

Mansur Yavaş, “Bizler hizmette rekabet ediyoruz. 11 büyükşehir belediye başkanımızla kendi aramızda rekabet var. Ama bunların hepsi hizmette rekabet. İllerde yönettiğimiz hemşerilerimize güzel hizmet verme rekabeti. Bu da orada yaşayanlar için büyük bir konfor ortaya çıkarıyor” diye konuştu.

“NİCE YÜZYILLARA”

CHP’nin 98. yılını kutlayan Yavaş, “İnşallah daha nicelerine, nice yüzyıllara erişmesini diliyorum” dedi.

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