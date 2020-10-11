Kılıçdaroğlu'ndan “Dünya Kız Çocukları Günü” paylaşımı:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmanın tüm ebeveynlerin tek dileği olduğunu belirtti.

Cinsiyet ayrımının olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir dünyayı sağlamanın da siyasilerin en öncelikli görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kız çocuklarımıza daha güvenli ve huzurlu bir gelecek sunma görevinin bilinciyle Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.