Kılıçdaroğlu’ndan elektrik zammı açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri, “Aklından bile geçirme” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 22:59 – 31 Ağustos 2022 Güncellenme:

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Kılıçdaroğlu’ndan elektrik zammı açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Elektrik zammıyla ilgili Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“YOK ARKADAŞ YOK”

“Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”

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