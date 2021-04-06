Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan Bahçeli’ye olay sözler! “Vatan hainlerinden hesap soracağım!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu emekli amirallerin bildirisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu "Millet artık bunları yemiyor. Bahçeli'ye milliyetçiliğin ne olduğunu göstereceğim. Vatan hainlerinden hesap soracağım!" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #chpgruptoplantısı #chp #akp #mhp #emekliamirallerinbildirisi #kılıçdaroğlu #bahçeli #erdoğan #milliyetçilik #haber #siyaset #politika #yurttaştv