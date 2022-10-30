Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan: Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha televizyonda tartışmaya çağıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Öyle kabadayılık 5-10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma” dedi. CHP lideri, gençlere de seçim mesajı verdi.

Mert ÖZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde düzenlediği Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, “Şimdi biz yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak istiyoruz. Acıları kalbimize gömdük ama büyük acılar yaşamak istemiyoruz. Beraber Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir…Cumhuriyeti yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

MAHİR ÜNAL TEPKİSİ

Cumhuriyeti hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a isim vermeden seslenen Kılıçdaroğlu, “Bunların cumhuriyetle, dilimizle bir sorunu var. O beyefendi sözde üniversiteyi bitirmiş. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Osmanlı Devleti’nin ne olduğunu bilmiyorsun. Türkçe’nin de ne olduğunu bilmiyorsun. Cumhuriyete düşmanlık yaparak kendilerine farklı bir alan açmak istiyorlar. Cumhuriyet 85 milyonun cumhuriyetidir” şeklinde konuştu.

GENÇLERE SEÇİM MESAJI

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Aslında Gazi Mustafa Kemal’in size bıraktığı güzel bir miras var. Size emanet etti Türkiye’yi. Bu emanetin hakkını teslim etmek zorundasınız. Önümüzde seçimler olacak. Sandık gelecek. Oy kullanmaya gideceksiniz. Sakın ‘Bir oyla bir şey olmaz’ demeyin. Mutlaka sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Demokrasiden, insan haklarından, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’den yana oyunuzu kullanın. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla bu ülkenin gençleri alaşağı edecek ve dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacaklardır” diye konuştu.

“YETKİYİ VERECEKSİNİZ, SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Halka seslenen CHP lideri, “Sorunları çözmemiz için yetki sizdedir. Yetkiyi vereceksiniz, sorunları çözeceğiz” diye ekledi.

ERDOĞAN’A BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUDU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha televizyonda tartışmaya çağıran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Kendine güveniyorsan çıkarsın karşıma. Televizyonların var. Gazetelerin var. Yanına al bakanları. Yanına al danışmanlarını. Yanına al prompterını. Ne yaparsan yap. Tek başıma çıkacağım.

*Yüreği varsa gelsin karşıma. Ben de biliyorum çıkmaz. Öyle kabadayılık 5-10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kabadayıysan, Kasımpaşılıysan çıkarsın karşıma.

*Devletin bütün imkanları sende. Üstelik diyorum bakanınla, danışmanınla gel, prompterınla bana 100 soru sor ben sana 2 soru sorayım. Ama gelemez, cesaret edemez.

“CESARET EDİP GELEMİYORLAR”

*Benim karşıma çıkmaya cesaret edemeyen bir insanın zaten ülkeyi sağlıklı yönetmesi mümkün değildir.

*Yine açık çağrı yapıyorum. Evet derse son derece mutlu olacağım. Saatini o belirlesin, televizyonu o belirlesin, gazetecileri o çağırsın. Gideceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Bizim boğazımızdan kul hakkı inmez. Onlar kul hakkı yiyorlar. O nedenle cesaret edip gelemiyorlar.

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