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5 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 169 karakterlik yanıt

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece Twitter hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, yanıtını 169 karaktere sığdırdı ve şu ifadeleri kullandı: “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep oradaysa arşın buradadır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Her geçen gün söylemlerini sertleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece 1291 karakterden oluşan şu tweet’i attı:

– Bay Bay Kemal’in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
– Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor.
– Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor.
– Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.
– Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor.
– Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg’un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor.
– LGBT’ye niçin arka çıktığı, Selo’nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor.
– Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor.
– Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin…
– Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez.
– Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz.
– İnşallah 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.

Alaturka Online
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