Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Cesaretin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bütçe konuşmalarına katılma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin yeni yasama yılı açılış programında konuştu. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, “Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz” demişti.

KILIÇDAROĞLU: CESARETİN VARSA BÜTÇE KONUŞMALARINA KATILIRSIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ile ilgili değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum. Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın. Sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin” dedi. (DHA)

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