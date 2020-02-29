Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Çok Sert Gülme Tepkisi: Bu Nasıl Kahkaha?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın bugünkü konuşmasında espri yapması ve gülmesine çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Çok Sert Gülme Tepkisi: Bu Nasıl Kahkaha?

“Bu neyin kahkahası?” diye soran Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Erdoğan’ın yaptığı konuşma beni derinden etkilemiş durumda. Bu nasıl bir konuşma? Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Düşünelim. Türkiye’yi bu dertten nasıl kurtuluruz? Bunu düşünelim. Memlekete başsağlığı dileyelim.

Sanki olağan bir işmiş gibi, Bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımızında şunu söylemek isterim. Başımız sağ olsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz.

Tuzun koktuğu yerde ne söylenir!